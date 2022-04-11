Новости шоу-бизнеса: почему Пугачева заскучала в Израиле, что ждет Галкина за границей, чем займется эмигрировавший Ургант, как живет Ефремов в тюрьме

В нашем традиционном дайджесте новостей — главные события минувшего дня, 10 апреля, которые стали наиболее интересными для читателей сайта.

Комик решил нажиться на скандале с Уиллом Смитом

Комик Крис Рок, неудачно пошутивший на «Оскаре» в этом году, теперь знаменит тем, что получил пощечину от Уилла Смита. И пока актер преодолевает последствия своего несдержанного характера, юморист решил нажиться на инциденте.

Оказалось, что по мотивам полученной затрещины юморист написал целое шоу и готовится представить его публике. Извинения, к слову, от оскароносного актера он уже получил. Теперь осталось собрать дивиденды.

Чем будет заниматься Ургант в Израиле

На фоне слухов о продаже недвижимости в Москве Иваном Ургантом скандальный блогер Лена Миро поразмышляла, чем займет себя в Израиле имеющий гражданство Земли обетованной шоумен.

Миро уверена, что Ургант скопил себе на безбедные годы безработицы, ведь за рубежом вряд ли он будет востребован. Но и совсем без работы едва ли останется. Правда, заказы будут намного попроще, чем в России: юбилеи, корпоративы, частные вечеринки.

Что ждет Галкина в Израиле

Предсказала Лена Миро и будущее другого комика, телеведущего Максима Галкина. По мнению акулы пера, муж Пугачевой должен просто смириться с тем, что билеты не продаются на его концерты в Израиле, где он запланировал тур.

«С этим нужно просто смириться. Принять неизбежное, забыть, что ты был в России кому-то нужен, и стать как все», — советует Галкину Миро.

Как живет в колонии Ефремов

Михаила Ефремова посадили в колонию на 7,5 года за смертельное ДТП в 2020 году. Актриса Евгения Добровольская рассказала, как ее бывший муж сейчас живет за решеткой.

«Михаил там трудится. Я передаю ему приветы», — поведала актриса.

Почему новорожденную внучку Фриске-младшей не назвали в честь покойной певицы

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья на днях стала мамой. У нее родилась дочка, об именно которой теперь гадают многие.

Отец покойной певицы Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, что именем Жанны новорожденную внучку не будут называть.

«Имя Жанны не рассматривалось. Но это и не надо. Ни к чему это», — заметил новоиспеченный дедушка.

Пугачева заскучала в Израиле

После того как Максим Галкин пожаловался, что билеты на его концерты в Израиле плохо и дешево продаются, Алла Пугачева, по всей видимости, тоже пребывает в недовольстве. В этом убежден психолог Илья Саглиани.

Потому что Кесария очень маленький населенный пункт, из развлечений тут только гольф-клуб и музей под открытым небом. Хотя за игрой в гольф примадонна не была замечена ни разу. А языков звезда не знает, да и общаться ей там не с кем.

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