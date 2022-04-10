«Смириться, стать, как все»: какое будущее ожидает Галкина в Израиле

Блогер Лена Миро ответила в своем блоге в «ЖЖ» на разговоры о том, что билеты на концерты Максима Галкина с трудом продаются в Израиле. Напомним, юморист объявил в социальных сетях, что в мае на земле еврейской устраивает гастроли.

По мнению акулы пера, все вполне логично, она в принципе крайне удивлена тому, что муж Аллы Пугачевой на что-то рассчитывал в Израиле. Здесь его плохо знают, в отличие от России.

«Расстраиваться, что билеты не продаются — вот с этим нужно просто смириться. Принять неизбежное, забыть, что ты был в России кому-то нужен, и стать как все. Это даже на пользу пойдет», — написала Лена Миро.

Блогер полагает, что юмориста не может ждать успех в Израиле, сопоставимый с тем, что был в родной стране. Это будут максимум – летние открытые площадки. За рубежом люди предпочитают платить большие деньги своим знаменитостям.

Ранее стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева арендовали в крохотном городке Кесарии виллу в 650 квадратов за огромные деньги. Российские звезды платят за аренду около миллиона рублей в месяц. При этом не стоит забывать, что содержание замка в Подмосковье – тоже предприятие весьма дорогое.

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