Крис Рок решил нажиться на скандальной пощечине от Уилла Смита

Комик заявил, что не будет комментировать инцидент на «Оскаре», пока ему не заплатят.

Пока Уилл Смит ощущает негативные последствия своей пощечины на церемонии награждения «Оскара», комик Крис Рок, получивший по лицу, ощущает увеличение прибыли от продаж билетов на свои комедийные шоу.

Зрители все ждут, когда же он прокомментирует удар от оскароносного актера в своей едкой манере. Но стендап-артист уже несколько раз заявил, что упоминать Уилла Смита в своих выступлениях он пока не будет.

Так вечером 8 апреля он вышел на сцену очередного концерта, пошутил про Хилари Клинтон, семейство Кардашьян, Меган Маркл и снова подчеркнул, что об «Оскаре» пока не скажет ни слова.

«Я в порядке, у меня есть целое (написанное ранее, — Прим. авт.) шоу, и я не буду говорить об этом, пока мне не заплатят, — цитирует Рока издание Desert Sun. — Жизнь прекрасна. Ко мне вернулся слух».

Последнее, очевидно, — маленькая шуточка, отсылающая к звону в голове после пощечины.

А вот что касается денег, то пока непонятно, кто и сколько должен заплатить Крису, чтобы он нарушил молчание. Крупный телеканал ли должен раскошелиться или концертная площадка? А может, комик просто еще не придумал стоящую шутку, чтобы описать свои ощущения от затрещины Смита?

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