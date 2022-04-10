«Ни к чему это»: отец Фриске объяснил, почему его дочь Наталья не назвала свою наследницу Жанной

Как отметил Владимир, если бы родился мальчик, то его назвали бы в честь него.

Отец покойной певицы Жанны Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему его дочь Наталья не назвала свою наследницу Жанной, в честь покойной сестры.

«Нет. Имя Жанны не рассматривалось. Но это и не надо. Ни к чему это. Если бы родился мальчик, то она бы назвала его Владимир в честь меня. А девочка. Не знаю. Скоро узнаем». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, внучка в его породу. «Мне присылали ее фотографии, когда еще Наташа была беременной. Видел глаза и губы. Очень хорошо видно. Ночами просыпаешься и видишь, какая она будет. Я сильно ждал этого ребенка. Полностью в ванной все поменял. Натяжной потолок сделал», — заявил Владимир Фриске.

Напомним, что Наталья Фриске несколько дней назад впервые стала мамой. Пока она не говорила широкой общественности, как назвала свою дочурку.

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