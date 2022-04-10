«Михаил там трудится»: Добровольская рассказала о жизни Ефремова в колонии

Как отметила актриса, она передает бывшему мужу в тюрьму приветы.

Актриса Евгения Добровольская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о жизни своего бывшего мужа актера Михаила Ефремова в колонии.

«Михаил там трудится. Я передаю ему приветы». Евгения Добровольская

Как отметила Евгения Добровольская, сейчас все ее мысли о внучке. «У меня прекрасная внучка. Она все время кричит: «Баба! Баба!» Я смотрю на ее родителей, которые мучаются и не высыпаются. Бегают за ней везде. Внучка — маленький бесенок. Желаю им всем только здоровья», — заявила Евгения Добровольская.

Напомним, что Евгения Добровольская и Михаил Ефремов были в браке с 1990 по 1997 год. У них есть общий сын Николай.

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