Юбилеи, корпоративы, отдых у моря: чем займет себя Ургант, перебравшись в Израиль

Популярный блогер Лена Миро полагает, что ведущий хорошо позаботился о своем будущем.

Иван Ургант уже много лет имеет израильское гражданство, поэтому, когда его поклонники узнали о практически тайном отъезде ведущего, они всерьез разволновались. Неужели их любимец решил эмигрировать навсегда?

Градус этих слухов подогревали сообщения СМИ о том, что Иван Ургант якобы спешно распродает свою элитную недвижимость. Лена Миро нисколько не удивляется такому развороту событий.

Она полагает, что ведущий давно заложил при помощи своих дорогостоящих квадратных метров в виде квартиры в «Москва-Мити» и коттеджа в престижном поселке, своеобразную подушку безопасности. Продав дом и квартиру, он сможет безбедно существовать вместе со своей семьей в Израиле вообще не работая, высказалась блогер в своем «ЖЖ».

Впрочем, уверена Миро, совсем без работы Иван Ургант тоже не останется за рубежом. Правда вне России его деятельность будет намного проще. Юбилеи, корпоративы, частные вечеринки, — вот на что может рассчитывать ведущий в Израиле.

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