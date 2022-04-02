Новости шоу-бизнеса: где Галкин нашел работу в Израиле, как Нетребко стала гражданкой Австрии, что сказал Басков о переобувшейся оперной певице

Телеведущий Максим Галкин нашел работу и без денег в Израиле не останется. Анна Нетребко, отвернувшись от России, имела двойное гражданство. Ингеборга Дапкунайте покинула Россию и сожалеет теперь, что не сделала этого раньше. Эти и не только новости — в нашем обзоре от 1 апреля.

Галкин вышел на связь из Израиля и похвастался, что нашел работу

Максим Галкин нашел работу в Израиле в разных городах страны. Об этом артист рассказал сам в своем микроблоге.

Галкин вышел на связь на велопрогулке по Кесарии. Шоумен в спортивной форме и с коротко подстриженными волосами недавнего времени находится со своей семьей в Израиле, и отметил, что с радостью ждет фанатов на своих концертах в Стране обетованной. От былой пышной кудрявой шевелюры артиста, к слову, не осталось и следа.

Как Нетребко стала гражданкой Австрии

Анна Нетребко с 2006 года имеет двойное гражданство. Уроженка Краснодара получила паспорт Австрии, но тогда ничего предосудительного этот шаг у поклонников и земляков не вызвал.

Зато сейчас артистка отвернулась от России и выбрала Европу. Она объявила, что не согласна со многими вещами в свете последних событий на Украине.

Как живет американская дочь Агутина и Варум

22-летняя Елизавета-Мария Варум-Агутина с детства живет в Майами вместе с родителями певицы. В Америке звездная наследница пишет песни и выступает в составе группы Bruvvy band под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Но скромного гонорара за выступления на жизнь едва хватает, поэтому дочь Агутина и Варум вынуждена подрабатывать.

В прошлом году дочка Варум и Агутина получила гражданство США.

Басков оценил позицию Нетребко

Анна Нетребко осудила действия страны на Украине и выбрала Европу. Эту позицию она официально заняла накануне. Музыкант Николай Басков считает, что это она сделала под давлением. «Ну что тут сказать! Заставили и вынудили отказаться от Родины», — оценил высказывание Нетребко музыкант.

Дапкунайте покинула Россию

Ингеборга Дапкунайте, как выяснилось, покинула страну. Она сбежала в Бельгию еще в феврале и высказала сожаление, что не уехала раньше.

Дети Чулпан устроились в Латвии благополучно

Чулпан Хаматова увезла в Латвию внучку Ольги Волковой 20-летнюю Арину от ее сына Ивана Волкова, а также еще двоих детей – 12-летнюю Ию и 19-летнюю приемную дочь Асю.

Вопреки ожиданиям латышского журналиста, дети актрисы смогли устроиться в Риге. «Дети с Чулпан, учатся и работают в Риге», — рассказала экс-свекровь Хаматовой, актриса Ольга Волкова. А значит, младшая дочь пошла в школу, старшие – нашли работу.

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