Ингеборга Дапкунайте вслед за Чулпан Хаматовой покинула Россию

В настоящий момент она находится в Бельгии.

Ингеборга Дапкунайте улетела из России в Бельгию, об этом сообщает сайт News.ru со ссылкой на Литовское национальное телевидение. Актриса сообщила, что в настоящий момент находится в Бельгии.

«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — сказала она.

Ингеборга Дапкунайте высказала сожаление, что не уехала раньше.

Напомним, ранее Россию покинула Чулпан Хаматова. Актриса и соосновательница благотворительного фонда «Подари жизнь» поселилась в Латвии, в элитном поселке под Ригой.

Как рассказала, ее экс-свекровь Ольга Волкова, знаменитость была «вынуждена» покинуть страну, но она уверена, что звезда не пропадет. Ее дочки уже устроились на учебу и работу.

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