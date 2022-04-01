В России предосудительного не увидели: как Анна Нетребко в 2006 году стала гражданкой Австрии

Оперная дива Анна Нетребко, уроженка Краснодара, бывшая солистка хора «Кубанская пионерия», с 2006 года имеет двойное гражданство.

В марте 2006 года она подала прошение о получении австрийского гражданства. Объясняла тогда она свой поступок просто. Звезда собиралась жить в Вене и Зальцбурге. Она часто выступает в Европе.

Австрийское гражданство избавило ее от многих бюрократических процедур при получении виз. Австрия удовлетворила прошение 25 июля 2006 года с сохранением гражданства России. В нашей стране ничего предосудительного в ее действиях тогда не увидели, сообщает «АиФ».

Напомним, что Анна Нетребко начинала свою блистательную карьеру в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. Юную звезду выделил среди всех остальных маэстро Валерий Гергиев.

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