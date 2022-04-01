Зря переживали: стало известно, как устроились дети Хаматовой в Латвии

Совсем недавно Вадим Авва высказывал сомнения на их счет.

Журналист Вадим Авва, проживший в Риге 30 лет, недавно перебрался с сыном в Москву. Он сильно удивился, что Чулпан Хаматова сделала обратное, причем с тремя дочками.

По его словам, наследницам актрисы будет очень непросто в Латвии, особенно младшей Ие, которая еще школьница. Ведь осваивать азы школьной программы ей придется на латышском языке, кроме того, не секрет, что россиян в Латвии не очень-то жалуют.

Однако бывшая свекровь Чулпан Хаматовой Ольга Волкова заверила — и подросток-Ия, и уже взрослые Арина с Асей успели устроиться в Европе.

«Я знаю, что дети с Чулпан, учатся и работают в Риге», — сказала она МК.ru.

Любопытно, что работу своей экс-невестки она при этом не смогла точно назвать, сославшись на то, что не знает. Но она не сомневается, что Чулпан Хаматова не пропадет, поскольку благодаря благотворительному фонду, где она является соучредителем, она знакома со многими людьми по всему свету. И они, наверняка, ей смогут помочь.

Напомним, Чулпан Хаматова увезла в Латвию внучку Ольги Волковой Арину от ее сына Ивана Волкова.

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