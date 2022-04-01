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«Отказаться от Родины»: Николай Басков оценил позицию Анны Нетребко

Оперная дива осудила действия наших властей на Украине.

«Отказаться от Родины»: Николай Басков оценил позицию Анны Нетребко
Николай Басков. Фото: Global Look Press

После нашумевшего заявления Анны Нетребко, негативно высказавшейся о действиях властей на Украине, с оперной дивой вслед за европейскими театрами начали отменять концерты и в России. Диве отказано в выступлении на подмостках Новосибирского оперного театра.

Музыкант Николай Басков оценил высказывание Анны Нетребко у себя в микроблоге в Telegram. Артист считает, что позицию оперная певица выбрала под давлением.

«Ну что тут сказать! Заставили и вынудили отказаться от Родины», — оценил высказывание Нетребко музыкант.

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