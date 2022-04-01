Пишет песни, развозит старикам еду: как живет американская дочь Варум и Агутина

У Анжелики Варум и Леонида Агутина есть дочь — 22-летняя Елизавета-Мария Варум-Агутина. Она с детства живет в Майами вместе с родителями певицы.

Артисты не раз объясняли, что у Лизы слабенькое здоровье, поэтому суровый российский климат ей не подходит. В Америке звездная наследница пишет песни и выступает в составе группы Bruvvy band под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Но скромного гонорара за выступления на жизнь едва хватает, поэтому дочь Агутина и Варум вынуждена подрабатывать.

«Пошла работать в семью, готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду — так и зарабатывает между концертами», — призналась недавно Варум.

Добавим, в прошлом году Лиза получила американское гражданство. По ее словам, Россию она знает плохо и совсем не скучает по родине. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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