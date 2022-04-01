Без кудрей и на велосипеде: Максим Галкин вышел на связь из Израиля

Артист пригласил на свои концерты, но отказался от развлекательного контента в своих соцсетях.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своих социальных сетях ролик из Израиля. Шоумен записывал видео за рулем велосипеда.

Максим Галкин в спортивной форме и коротко подстриженными волосами вышел на связь со своими поклонниками. Муж Примадонны с недавнего времени находится со своей семьей в Израиле.

Галкин отметил, что с радостью ждет фанатов на своих концертах в городах Израиля. Максим с серьезным лицом записывал видео и почти не улыбался.

«Меня просят мои уважаемые подписчики вести соцсети так, как это было раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои соцсети не будут», — заявил Галкин.

Максим попросил не верить слухам про него и его семью. Больше никаких комментариев по поводу своего отъезда из страны артист не дал.

Напомним, ранее жена Максима Галкина — певица Алла Пугачева — подала на гражданство Израиля и решила устроить детей в местную школу.

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