Новости шоу-бизнеса: кто заменит родившую Тодоренко в «Маске», как Волочкова выглядит без парика и шиньона, Собчак побывала на выставке Бандеры, Пельш госпитализирован

Как выглядит Анастасия Волочкова без парика и шиньонов, кто заменит Регину Тодоренко после родов на шоу «Маска», как Ани Лорак сорвали концерт на Украине, когда Эммануил Виторган возвращается в Россию – эти и другие новости стали самыми читаемыми 28 марта на сайте Teleprogramma.pro.

Тутберидзе удалила фото с российским триколором

Заслуженный тренер по фигурном катанию Этери Тутберидзе в своей соцсети удалила фотографии с российским флагом, а также поздравление президента Владимира Путина. Это заметили блогеры, новости очень удивила не только их, но и поклонников и коллег.

Валдис Пельш госпитализирован

54-летний ведущий Первого канала Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве. Он сам обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие и боли в груди. Доктора обнаружили у телезвезды проблемы с сердцем и экстренно положили его на обследование, чтобы проверить состояние здоровья телеведущего.

Волочкова показала себя без парика и шиньонов

Балерина Анастасия Волочкова лысеет? Поклонники забили тревогу, когда увидели звезду без париков и шиньонов, которые она регулярно использует в своих прическах. Сама артистка спровоцировала слухи, когда поделилась новой фотографией.

Концерт Ани Лорак на Украине пытались сорвать

Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, в новом интервью рассказал, как концерт Ани Лорак пытались сорвать на Украине ее же земляки. Он сам лично уговаривал певицу воздержаться от выступлений на родине еще лет восемь назад.

Виторган намерен вернуться в Россию

Скрывшийся в Латвии Эммануил Виторган с женой и дочками объявил о возвращении в Москву. Актер анонсировал свой приезд в столицу после месячного перерыва. Кстати, не только он: Ксения Собчак тоже намерена совершить камбэк из Израиля.

Кто заменит родившую Тодоренко на «Маске»

Телеведущая Регина Тодоренко ждет второго ребенка. Она уже на большом сроке, и поклонники шоу «Маска», в жюри которого пребывает сейчас телеведущая, спрашивают, кто ее заменит.

Продюсер проекта Юлия Сумачева ответила на этот вопрос в Сети: «Если Регина родит к концу весны, то к началу съемок традиционного новогоднего спецвыпуска она уже сможет выйти на работу, так как малыш подрастет. Вряд ли мы сможем заменить Тодоренко».

Собчак в вышиванке появилась на выставке Бандеры

Блогер, психолог Вероника Степанова, выяснившая неравнодушие Ксении Собчак к Владимиру Зеленскому, теперь обнаружила, что телеведущая — поклонница Степана Бандеры, украинского лидера-националиста времен Великой Отечественной войны.

Она опубликовала у себя в Telegram фотографию Собчак в вышиванке и подчеркнула, что снимок сделан на мероприятии, посвященном Бандере.

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