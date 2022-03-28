«Счастливая Анатольна»: в Сети появилось фото Собчак в вышиванке на выставке Бандеры

Телеведущая сейчас скрывается в Израиле.

Ксения Собчак, как и многие знаменитости, после событий на Украине поспешила покинуть Россию. Она находится в Израиле, откуда продолжает работать. К тому же стало известно, что журналистка собралась вернуться в Россию на заработки.

Однако светская львица по-прежнему однобоко освещает события, уверена блогер Вероника Степанова. Она уже обнаружила неравнодушие Ксении Собчак к Владимиру Зеленскому, а теперь выяснила, что телеведущая — поклонница Степана Бандеры, украинского лидера-националиста времен Великой Отечественной войны.

Степанова опубликовала фотографию Собчак в вышиванке и подчеркнула, что снимок сделан на мероприятии, посвященном Бандере.

«Счастливая Анатольна на выставке в Киеве, посвященной Степану Бандере. Пспс: Степан Бандера — нацистский преступник, возглавлял массовые убийства русских и евреев», — написала психолог.

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