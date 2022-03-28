«Вырвали у ее мамы цветы и топтали»: Данилко — о срыве шоу Ани Лорак на Украине

Певец поделился своими воспоминаниями о том, как отговаривал звезду «Евровидения» давать концерт на родине в непростое время.

В свежем интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, ударился в воспоминания о давно пережитых днях и событиях. Так, артист поделился историей о том, как уговаривал Ани Лорак воздержаться от концертов на родине еще лет восемь назад. Тогда поп-дива подверглась критике со стороны группы активистов-соотечественников, который вознамерились помешать ей выступить с собственным шоу на Украине.

«Я помню, когда мама Ани Лорак шла на этот концерт, и там — эта группа… Они вырвали цветы у нее и топтали, не зная, что это мама Ани Лорак. Они пытались сорвать концерт, разбили стекла в зале», — сетовал Андрей Данилко.

Певец заверил, что незадолго до этих событий он пытался отговорить Ани от идеи устроить шоу на родине. Уже тогда Данилко понимал, что концерт его подруги могут сорвать. В ответ певица заверила, что не может перенести свое выступление. Ани Лорак считала, что это расстроит ее верных поклонников. Она просто не хотела их подводить.

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