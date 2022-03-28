Стало известно, кто заменит родившую Регину Тодоренко в жюри шоу «Маска»

Телеведущая сейчас находится в интересном положении.

Регина Тодоренко — член жюри популярного проекта НТВ «Маска». Телеведущая перестала скрывать беременный живот и призналась в проекте, что ждет второго малыша.

Поклонники Тодоренко, в свою очередь, переживают — кто же будет в «Маске», когда Регина уйдет в декретный отпуск. Соответствующий вопрос фанаты задали продюсеру проекта Юлии Сумачевой.

«Если Регина родит к концу весны, то к началу съемок традиционного новогоднего спецвыпуска она уже сможет выйти на работу, так как малыш подрастет. Вряд ли мы сможем заменить Тодоренко», — заявила Сумачева в соцсетях.

Предположительно, телеведущая родит второго малыша весной. У Тодоренко и Топалова уже подрастает четырехлетний сын Михаил, которого супруги называют Майкл.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!