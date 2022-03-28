Этери Тутберидзе удалила фотографии с российским флагом из соцсетей

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе у себя в микроблоге в соцсети, запрещенной на территории России, внесла неоднозначные коррективы. Как утверждают наблюдательные блогеры, она удалила из ленты фотографии с российским флагом, а также снимки с президентом Владимиром Путиным.

Об этом написала блогер Елена Родина, обратив внимание, что соответствующие публикации перестали отображаться. Значит ли это, что Тутберидзе лично удалила патриотичные кадры из своего микроблога, или они оказались заблокированы руководством соцсети, неизвестно.

Напомним, Этери Тутберидзе воспитала нескольких олимпийских чемпионок. Среди ее подопечных — Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Камила Валиева. Последняя стала героиней допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине в начале 2022 года.

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