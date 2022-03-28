«Заканчивается наш отпуск»: Виторган и Млодик объявили о своем возвращении в Россию из Латвии

Эммануил Виторган и Ирина Млодик больше месяца провели вместе с дочками в Юрмале.

Актерская супружеская пара Эммануила Виторгана и Ирины Млодик и их дочери Этель и Клара совсем скоро вернутся в Москву из Латвии.

Свой приезд в столицу после месячного перерыва Эммануил Виторган анонсировал в микроблоге.

«Вот и заканчивается наш отпуск. Скоро в Москву», — сообщил Эммануил Виторган.

Публикацию артист сопроводил снимком, на котором предстала вся его семья: он, жена Ирина Млодик и две маленькие дочери — Этель и Клара.

Больше месяца звездное семейство провело в Юрмале — родном городе Ирины Млодик. Здесь пара вместе с дочками наслаждалась погодой и прогулками по Рижскому взморью.

Поклонники Эммануила Виторгана и Ирины Млодик признались, что очень рады их возвращению в Москву.

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