Новости шоу-бизнеса: Брежнева скрылась в Польше, сможет ли Галкин найти работу за границей, Джанабаева разводится с Меладзе, почему НХЛ не выгоняет Овечкина

Читателей сайта Teleprogramma.pro 21 марта интересовало, куда скрылась Вера Брежнева и чем сейчас занимается, почему НХЛ не выгоняет Александра Овечкина, а также обсуждение развода Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Мы собрали эти и другие не менее популярные новости дня в одном материале.

Почему НХЛ не выгоняет Овечкина

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался, почему НХЛ не выгоняет российских хоккеистов, которые в большом количестве выступают в заокеанской хоккейной лиге сегодня. В частности, речь идет об Александре Овечкине.

«НХЛ без Овечкина, Малкина и целой плеяды…», — многозначительно ответил Губерниев. И продолжил: «Там и деньги, и бизнес. Там люди принимают адекватные решения».

Вера Брежнева находится в Польше

Певица Вера Брежнева, успешно зарабатывавшая в России долгие годы, скрылась в Польше вместе с младшей дочкой. Накануне она вышла на связь и сказала, что с ней происходит.

В эти дни Брежнева работает волонтером на одном из пунктов сбора помощи в Люблине, что на востоке страны. И призналась, что не только страдает, но и окружена хорошими людьми.

Сможет ли Галкин найти работу за границей

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми сейчас в Израиле. Спешно покинувшие страну в конце февраля звезды вызвали подозрение у публики, заставив задуматься об их эмиграции.

Продюсер Сергей Лавров считает, что за границей Галкин реализоваться в творческом плане не сможет. Ведь юмор — дело специфическое, да и выступал артист исключительно на русском языке.

Джанабаева и Меладзе развелись?

Альбина Джанабаева после длительного молчания в Сети вышла на связь. Звезда опровергла слухи о том, что покинула страну. При этом, многие внимательные поклонники не обнаружили на ее пальце обручального кольца.

В Интернете побежал слух, что Джанабаева и Меладзе развелись после того, как музыкант попал в «черный список» звезд, недовольных последними событиями во внешней политике страны.

На шоу «Маска» разоблачили Осьминога

Шестой выпуск популярного телешоу «Маска» вышел в эфире НТВ. В финале программы рассекретили Осьминога. Им оказалась, как жюри единогласно предположило, певица Наталья Подольская.

«Мне, на самом деле, дико приятно, что вы сошлись во мнении. Это здорово, что вы меня узнали. Это значит для меня, что мой голос индивидуален и меня нельзя ни с кем перепутать», — с этими словами Подольская покинула проект.

В шоу «Маска» осталось девять участников. И каждый раз невозможно предсказать, кто попадет в номинацию и окажется разоблаченным – все меняется от выпуска к выпуску.

Чулпан Хаматова без денег и работы скрывается в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова дала первое интервью после побега из страны. Звезда рассказала, что возвращаться в Россию не планирует. Но при этом она лишилась работы, денег у нее едва хватит на три-четыре месяца жизни в Латвии, куда скрылась звезда.

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