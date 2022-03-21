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«Не могу привыкнуть»: Вера Брежнева вышла на связь из Польши и рассказала, что с ней происходит

Экс-звезда группы «ВИА Гра» общается с поклонниками в микроблоге.

«Не могу привыкнуть»: Вера Брежнева вышла на связь из Польши и рассказала, что с ней происходит
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

С началом специальной операции России по защите Донбасса на Украине многие украинские звезды осудили действия властей и покинули страну. Певица Вера Брежнева работала в России, но проживала с мужем Константином Меладзе в Киеве.

Брежнева негативно отозвалась о спецоперации, покинула Россию с детьми и скрылась в Польше. В новой публикации у себя в микроблоге она рассказала, что сейчас с ней происходит.

«Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Одновременно также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, бездонно ее проявляют знакомые и незнакомые, какое-то сейчас время плохих новостей, но хороших людей», — рассказала звезда.

Вера Брежнева высказалась о ситуации. Фото: соцсети

Находясь в Польше, Брежнева активно подключилась к сбору гуманитарной помощи для земляков. Она не только ищет ее онлайн, но и регулярно сама появляется на пунктах, чтобы формировать наборы.

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