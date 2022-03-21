«Там и деньги, и бизнес»: Губерниев объяснил, почему из НХЛ не выгоняют Овечкина и компанию

Как отметил спортивный комментатор, в этой хоккейной лиге люди принимают адекватные решения.

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему НХЛ не изгоняет из своей лиги российских хоккеистов во главе с Александром Овечкиным.

«Никому ведь в голову не приходит выгнать наших хоккеистов из НХЛ. Понятно, что НХЛ без Овечкина, Малкина и целой плеяды … Там и деньги, и бизнес. Там люди принимают адекватные решения». Дмитрий Губерниев

Как отметил Губерниев, он состоит в комментаторском чате с зарубежными коллегами. Не так давно он написал, что скучает по друзьям из Европы. Один норвежец в ответ ему ответил, что тоже скучает. При этом Губерниев обратил внимание, что многие иностранные коллеги не горят желанием с ним общаться, сообщает Ura.ru.

Ранее сразу несколько норвежских биатлонистов отмечали, что не хотят больше пересекаться с Дмитрием Губерниевым на крупных турнирах. Все потому, что он поддержал спецоперацию России в Донбассе.

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