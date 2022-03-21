Кому нужны русские шутки? Сможет ли Галкин найти работу за границей, высказался Лавров

Жена комика Алла Пугачева уверяет, что ее семья в Израиле временно.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми спешно уехали в Израиль. Звезды сделали это тайно, хотя любят вести свой блог в Сети. Тем самым они вызвали подозрение у публики, заставив задуматься об их эмиграции.

Между тем Алла Пугачева заверила, что они еще вернутся домой, дескать, улетели просто отдохнуть. Однако публику это мало убедило, ведь к окончанию школьных каникул они не вернулись.

Известный продюсер Сергей Лавров считает, что за границей Максиму Галкину в творческом плане будет практически невозможно. Ведь юмор — дело специфическое, да и выступал артист исключительно на русском языке.

«Максим Галкин вряд ли сделает карьеру за рубежом. Прежде всего, потому что у него разговорный жанр — он должен идеально говорить на языке той страны, где захочет остаться», — сказал продюсер журналисту КП.

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