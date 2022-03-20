«Возвращаюсь домой к мужу и детям»: Осьминог обратился к жюри после своего разоблачения на шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершился шестой выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска». В его финале был разоблачен пятый по счету участник. Им оказался Осьминог.

Под его маской выступала певица и мама двух сыновей Наталья Подольская. Кстати, жюри на этот раз безошибочно угадало, кто скрывался в костюме Осьминога.

«Мне, на самом деле, дико приятно, что вы сошлись во мнении. Это здорово, что вы меня узнали. Это значит для меня, что мой голос индивидуален и меня нельзя ни с кем перепутать», — сказала Наталья Подольская.

Затем она обратилась к судье, беременной Регине Тодоренко, в паре с которой ведет программу о материнстве на одном из каналов.

«Регина, я безумно за тебя рада и счастлива видеть тебя такой красивой!» — сказала Наталья Подольская.

Ну, а ведущему «Маски» Вячеславу Макарову, который признавался в симпатии Осьминогу, Наталья Подольская объявила, что их роман на этом окончен.

«Эх, Слава. Наш роман закончен, дружок. Я возвращаюсь домой к мужу и детям», — заключила Наталья Подольская.

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