Денег нет: уехавшая из России Чулпан Хаматова потеряла работу и возвращаться не планирует

Учредитель фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова недавно уехала из России. Теперь она живет в Латвии, где у нее есть собственный домик в местной деревне. Возвращаться в Москву она пока не планирует – нет работы.

«Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было», — цитирует Хаматова НТВ.

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Напомним, ранее из России в спешном порядке уехали многие другие медиаперсоны. В их числе Ксения Собчак, Максим Галкин и Алла Пугачева и другие. Все они буквально в один голос утверждают, что отправились в запланированные отпуска и обязательно вернутся домой.

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