«Развод и девичья фамилия?»: в Сети обсуждают размолвку Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева спровоцировала разговоры о разрыве с мужем, появившись на публике без обручального кольца.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в последнее время редко выходит на связь со своей аудиторией в соцсети.

Поклонники уже начали подозревать Альбину в отъезде из России, как это сделали уже несколько звезд шоу-бизнеса.

Но накануне Альбина Джанабаева разместила в микроблоге свое фото и под ним дала понять, что находится дома.

«Я с вами», — написала Альбина Джанабаева.

Многим бросилось в глаза, что в кадре Альбина Джанабаева позирует без обручального кольца. Подписчики тут же предположили, что это может означать размолвку в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.

«Развод и девичья фамилия», «Нет обручального кольца?», «Ну и правильно Валеру оставила, мне он никогда не нравился», «Когда развод?» — высказались в Сети.

Правда, часть фанатов обратили внимание на то, что Альбина Джанабаева и раньше появлялась в обществе без обручального кольца. Так что, возможно, это вообще ни о чем не говорит. Сама Альбина Джанабаева на домыслы никак не отреагировала.

И она, и Валерий Меладзе предпочитают не высказываться на тему личной жизни.

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