Новости шоу-бизнеса: как Барских снова «плюнул в колодец», куда скрылся Ургант, какую тайну Пугачева скрывает от двойняшек, Галкин дает концерты в Израиле

Максим Галкин с семьей уехал, по последним данным, в Израиль, где начал давать концерты. Другой его тезка, украинец Макс Барских, снова «плюнул в колодец», из которого пил, в ответ Тимати предлагает предать его забвению. А Алла Пугачева скрывает от двойняшек Лизы и Гарри семейную тайну, и речь идет не о суррогатном материнстве. Об этих и не только главных новостях 11 марта – в нашем материале.

Барских опять «плюнул» в Россию

Певец из Украины Макс Барских, который сколотил состояние в России, снова обрушился с гневом на страну. Он сначала официально запретил свои песни россиянам, а теперь высмеял очереди в «Макдональдс», которые появились перед закрытием сети ресторанов.

Украинский певец в Instagram заявил, что Россия в его понимании — страна жадности и злости. Он заявил, что жалеет о трате своего времени, которое потратил здесь. И, комментируя фото очередей в «Макдональдс» и «Икею», написал: ««Это самое жалкое зрелище. Россия — вперед на дно! Вы изгои для всего мира уже на десятилетия!».

Продюсер украинских музыкантов – об их нынешнем поведении

Продюсер многих звезд Сергей Лавров осудил поведение Макса Барских и его земляков, а также знаменитостей из России, которые в данный момент осуждают нашу страну.

«Если Россия тебя кормит, нужно быть патриотом. Как можно плевать в колодец, из которого ты воду пьешь?» — говорит Лавров.

Где сейчас находится Ургант

Ранее СМИ сообщали, что Иван Ургант вместе с семьей — двумя дочками и женой Натальей Кикнадзе — несколько дней назад пересек границу страны.

По данным телеграм-канала «База», телеведущий и шоумен с близкими сейчас может находиться в Израиле. Там же, по последним данным, обосновалась Алла Пугачева с семьей.

Пугачева скрывает от двойняшек семейную тайну

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина не в курсе многих семейных тайн, которые от них скрывают родители. Например, Никита Пресняков рассказал, что дети Максима Галкина не догадываются, кем им приходится этот взрослый рыжий дяденька.

К этому Никита Пресняков относится спокойно. Он понимает, что малышне было бы сложно принять то, что у них есть племянник, который годится им в отцы.

Волочкова высказалась об отъезде Пугачевой из страны

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала отъезд певицы Аллы Пугачевой с детьми за рубеж.

«Она может делать то, что захочет, и быть там, где считает нужным. В России или не в России. Это ее абсолютнейшее право», — считает балерина не стремится ее осуждать, как это делают многие коллеги по цеху.

Тимати призывает земляков предать Барских забвению

После выпадов Макса Барских в адрес России и ее жителей Тимати не может успокоиться. Рэпер теперь вышел с инициативой предать украинца забвению в отечественном шоу-бизнесе.

«Прошу поддержать инициативу и исключить всю музыку Барских из ваших плей-листов. Пусть теперь попробует зарабатывать деньги в Европе», — написал артист у себя в микроблоге.

Максим Галкин начал давать концерты в Израиле

Алла Борисовна косвенно подтвердила свой отъезд, заявив в микроблоге, что отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вслед за ней в Instagram появился ее муж Максим Галкин. Он разместил видео, которым явно дал понять, что не сидит сложа руки.

Он запечатлелся в гримерке, где размещены стол и вешалка с костюмами. Судя по всему, Максим Галкин дает концерты в Израиле. Все-таки он глава большого семейства, которое нужно поддерживать материально.

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