«Тише! От них скрывают»: почему двойняшки Гарри и Лиза не знают, кем им приходится Никита Пресняков

Старший внук Примадонны уточнил, что малышам будет сложно понять, почему у них есть такой взрослый племянник.

Никита Пресняков хотя и живет в самом центре Москвы, в квартире, подаренной ему на свадьбу именитой бабушкой, в гости к Примадонне приезжает не так часто, как, к примеру, его младший брат Дени Байсаров.

При этом внук Аллы Пугачевой просто обожает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Музыкант к ним очень привязан. Иногда даже дарит им подарки по случаю. Вот только дети шоумена Максима Галкина не догадываются, кем им приходится этот взрослый рыжий дяденька. К этому Никита Пресняков относится спокойно. Он понимает, что малышне было бы сложно принять то, что у них есть племянник, который годится им в отцы.

Поэтому раскрыть эту семейную тайну никто из взрослых особенно не спешил. Этими подробностями Никита Пресняков поделился в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Дети Аллы Борисовны. Они, получается, тебе — тетя Лиза и дядя Гарри», — заметил ведущий передачи, обращаясь к Преснякову.

«Тише! Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — отметил внук Примадонны.

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