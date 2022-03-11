«Пусть теперь попробует зарабатывать в Европе»: Тимати предложил россиянам предать Макса Барских забвению

Рэпер по сей день не может успокоиться после оскорблений украинца в адрес России.

До спецоперации России по защите Донбасса на Украине многие звезды из Незалежной неплохо зарабатывали на российских фанатах. Певец Макс Барских был регулярным хэдлайнером многих концертов и корпоративов, сколотив себе имя и состояние. Но вмиг переобулся в отношении нашей страны и назвал ее «дырявой».

Это задело не только простых россиян, которых некогда слушали песни Барских, но и рэпера Тимати. Он гневно ответил на ее выпады. И по сей день не может успокоиться. Сейчас Юнусов выступает с инициативой к поклонникам, предлагая

«Дорогие друзья, прошу поддержать инициативу и исключить всю музыку Барских из ваших плей-листов. Пусть теперь попробует зарабатывать деньги в Европе. Неуважительные высказывания в отношении слушателя и тем более страны в целом считаю неприемлемыми!», — написал Тимати.

Ранее стало известно, что Барских отказался возвращать деньги поклонникам за приобретенные билеты на его концерты в России, которые были запланированы в новом сезоне.

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