Дает концерты в Израиле? Максим Галкин поделился видео, которым сообщил, что готов выйти к публике

Популярный телеведущий Максим Галкин предстал в кадре при полном параде.

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой находится в эти дни в Израиле.

Накануне Алла Борисовна косвенно подтвердила свой отъезд, заявив в микроблоге, что отпуск и лечение не считаются эмиграцией.

Судя по всему, Максим Галкин дает концерты в Израиле. Все-таки он глава большого семейства, которое нужно поддерживать материально.

В сторис микроблога Максим Галкин разместил видео, которым явно дал понять, что не сидит сложа руки. Оно снято в гримерке. Виден стол и вешалка с костюмами.

больше по теме СМИ узнали, в какой стране находится Иван Ургант с семьей По некоторым данным известный телеведущий Иван Ургант покинул Россию несколько дней назад.

«К работе готов! Напоминаю, что есть телеграм-канал на случай закрытия Instagram. Можно подписаться по ссылке», — сказал в кадре Максим Галкин.

На видео Максим Галкин предстал в белой рубашке и галстуке. Он не сопроводил публикацию геотегом. Но скорее всего, шоумен все еще находится за границей.

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