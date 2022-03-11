«Как можно плевать в колодец, из которого воду пьешь?»: продюсер высказался о Меладзе, Барских и других украинских звездах

В России продюсер Сергей Лавров занимается организацией концертов Кая Метова, Валерии и других.

С началом российской спецоперации на Украине, многие звезды с украинскими корнями начали позволять себе нелицеприятные высказывания в адрес России. В их числе были Макс Барских, Валерий Меладзе, Потап и Настя Каменских и другие.

Продюсер Сергей Лавров, который занимается организацией концертов Валерии, Кая Метова и других, считает, что украинским селебрити нужно быть аккуратнее в своих речах.

«Если Россия тебя кормит, нужно быть патриотом. Как можно плевать в колодец, из которого ты воду пьешь?» — недоумевает Лавров.

Продюсер считает, что сейчас нужно поддерживать наших военных, которым сложно, и народ.

«А мы сейчас будем кого-то осуждать. Зачем? Потом обсудим, потом рассудим. Сейчас всем тяжело. Сейчас нужно поддержать страну, которая тебя столько лет кормила», — цитирует Лаврова «Комсомольская правда».

Напомним, ранее музыкальный канал RU.TV и «Русское радио» разорвали контракты со многими звездами, которые позволяли себе высказывания в адрес России.

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