«Верность и преданность своей стране доказала»: Волочкова – об отъезде за рубеж Пугачевой

Как отметила балерина, Примадонна может делать то, что считает нужным.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала отъезд певицы Аллы Пугачевой с детьми за рубеж.

«Я не знаю, куда уехала Алла Борисовна. Отпуск это или лечение, но точно не эмиграция. Алла Пугачева верность и преданность стране доказала своим творчеством и тем, что она действительное человек-легенда. Это великий человек. Она может делать то, что захочет, и быть там, где считает нужным. В России или не в России. Это ее абсолютнейшее право». Анастасия Волочкова

По словам Волочковой, она знает Аллу Борисовну как светлую и невероятно добрую личность. «Этот человек — ангел и в моей жизни. Рука человеческого участия незримо всегда рядом: в деталях, в поступках. Как она умеет оказывать поддержку — для меня это большая честь и награда. Я Аллу Борисовну просто обожаю. Желаю ей здоровья, радости. Я ее просто очень люблю», — заметила балерина.

Напомним, что Алла Пугачева, по предварительным данным, находится в Израиле. Она разместилась с семьей в особняке в Кесарии, около побережья Средиземного моря.

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