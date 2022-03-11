«Это самое жалкое зрелище»: Макс Барских высмеял очереди в России в «Макдоналдс» и ИКЕА 

Как отметил украинский музыкант, Россия в его понимании страна жадности и злости.

Украинский певец Макс Барских в Instagram заявил, что Россия в его понимании — страна жадности и злости. Он заявил, что жалеет о трате своего времени на посещение нашей страны. По словам Барских, россияне захлебываются в собственной желчи, когда кричат: «Россия — вперед!»

«Это самое жалкое зрелище. Россия — вперед на дно! Вы изгои для всего мира уже на десятилетия!» Макс Барских

По словам Макса Барских, он перестал сострадать россиянам. Он посоветовал нашим гражданам сжечь свой паспорт, чтобы никто из них не узнал, кто они такие. Также он высмеял очереди в России в «Макдоналдс» и ИКЕА.

Ранее Макс Барских уже не раз негативно высказывался о России. В ответ российские звезды шоу-бизнеса напомнили ему, что он стал известным именно благодаря концертам в нашей стране. В Европе о нем никто не знает.

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