Новости шоу-бизнеса: Тимати дал «оплеуху» украинским звездам, причина увольнения Урганта, кто является любовником Макса Барских

Главные новости из мира звезд за 4 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

С началом спецоперации многие украинские звезды начали негативно высказываться против России. Тимати жестко ответил Потапу и Максу Барских. У последнего, кстати, есть любовник, с достаточно известным именем в мире шоу-бизнеса.

Тем временем историк моды Александр Васильев покинул Россию, а оперную диву Анну Нетребко заменили украинской певицей. А еще стала известна предполагаемая причина увольнения Ивана Урганта с Первого канала. Об этих и других самых читаемых новостях 4 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

Тимати дал «оплеуху» Максу Барских и ответил Потапу

Одним из первых украинских звезд, кто начал негативно высказываться о России после начала спецоперации, стал певец Макс Барских. На его выпады уже ответила певица Слава. Не промолчал и Тимати.

«Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России?» — отметил Тимати, не став скрывать свое раздражение после слов Барских.

Кроме того, рэпер ответил и Потапу, который встал на защиту Макса Барских. Тимур пообещал встретиться с продюсером и мужем Насти Каменских и пожелал ему удачи.

Кто является предполагаемым любовником Макса Барских

В своих высказываниях о России Макс Барских назвал страну «дырявой». В Сети сразу же обсудили то, что это определение можно отнести к нему самому.

Выяснилось, что предполагаемым любовником артиста является известный режиссер Алан Бадоев. Именно он помогал юному артисту покорять шоу-бизнес порядка 10 лет назад. А потом стал для него не просто наставником.

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Александр Васильев уехал из России

На днях из России в Юрмалу улетел Эммануил Виторган со своей семьей – женой Ириной Млодик и двумя маленькими дочками. Последовал его примеру и историк моды Александр Васильев. Правда, он решил отправиться во Францию.

«Много-много лет, начиная с 1982 года, я живу в Париже. Волею судеб, по независящим от меня причинам, я и сейчас тут, у себя дома в 15-м квартале, там же и где расположено бюро моего Фонда», — написал в личном блоге Васильев.

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Анну Нетребко заменили украинской певицей

Театр «Метрополитен-опера» объявил о замене Анны Нетребко певицей из Украины Людмилой Монастырской.

Певицу Анну Нетребко исключили из постановки «Турандот» и оперы «Дон Карло» из-за того, что та отказалась публично осуждать военную операцию на Украине.

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Причина увольнения Ивана Урганта с Первого канала

Ранее стало известно, что Первый канал временно приостановил показ некоторых развлекательных программ. Отсутствует в сетке вещания теперь и шоу «Вечерний Ургант».

Однако в Сети сразу предположили, что причиной тому — увольнение Ивана Урганта. Возможную причину таких действий озвучил Гоген Солнцев. По его словам, Ургант надоел зрителям «со своими однотипными шутками».

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