«Волею судеб»: Александр Васильев вслед за Эммануилом Виторганом покинул Россию

Эммануил Виторган покинул Россию и улетел в Латвию со своей женой Ириной Млодик и маленькими дочками Этель и Кларой. Сейчас народный артист вызывает беспокойство у публики.

Его очень активная в социальных сетях супруга последний раз появилась на своей страничке в Instagram 6 дней назад, поздравив старшую наследницу с днем рождения. И пропала. Эммануил Гедеонович выставил тревожное сообщение 5 дней назад о том, что ему срочно нужно передать какие-то документы в Ригу из Москвы, и даже не побоялся написать свой телефон. А накануне и вовсе выставил в историю микроблога фото потолка, без комментариев. Естественно, людям не понятно, что все это значит.

Теперь вслед за народным артистом покинул Россию ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Он заявил, что, оказывается, живет в Париже с 1982 года. И сейчас просто уехал домой.

«Много-много лет, начиная с 1982 года, я живу в Париже. Волею судеб, по независящим от меня причинам, я и сейчас тут, у себя дома в 15-м квартале, там же и где расположено бюро моего Фонда», — написал в личном блоге Васильев.

Историк моды рассказал, что прогулялся по городу и посетил два музея — Коньяк-Же и Карнавале. «Город чист и свеж, не слышно вовсе русской речи в толпе, и я сделал лишь три селфи с парижанами из Молдовы, Донбасса и Киргизии», — поведал Александр Васильев.

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