Анну Нетребко в «Метрополитен-опера» заменит украинская певица

Театр «Метрополитен-опера» объявил о замене Анны Нетребко певицей из Украины Людмилой Монастырской.
Вокалистка выйдет на сцену вместо Анны Нетребко в опере «Турандот». Об этом сообщила пресс-служба театра «Метрополитен-опера» на своей странице в Instagram.
«Анну Нетребко заменит в «Турандот» украинское сопрано Людмила Монастырская. Замена на роль Элизабет де Валуа в спектаклях «Дон Карло» 2022–23 годов будет объявлена позже», — говорится в сообщении.
Певицу Анну Нетребко исключили из постановки «Турандот» и оперы «Дон Карло» из-за того, что та отказалась публично осуждать военную операцию на Украине.
Анна Нетребко заявила, что она артист, и ее задача — объединять, а не разъединять людей.
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