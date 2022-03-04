Анну Нетребко в «Метрополитен-опера» заменит украинская певица

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко не выйдет на сцену в апреле и мае этого года.

Театр «Метрополитен-опера» объявил о замене Анны Нетребко певицей из Украины Людмилой Монастырской.

Вокалистка выйдет на сцену вместо Анны Нетребко в опере «Турандот». Об этом сообщила пресс-служба театра «Метрополитен-опера» на своей странице в Instagram.

«Анну Нетребко заменит в «Турандот» украинское сопрано Людмила Монастырская. Замена на роль Элизабет де Валуа в спектаклях «Дон Карло» 2022–23 годов будет объявлена позже», — говорится в сообщении.

больше по теме Анна Нетребко поддержала Валерия Гергиева после увольнения Певица Анна Нетребко опубликовала совместный снимок с известным дирижером Валерием Гергиевым.

Певицу Анну Нетребко исключили из постановки «Турандот» и оперы «Дон Карло» из-за того, что та отказалась публично осуждать военную операцию на Украине.

Анна Нетребко заявила, что она артист, и ее задача — объединять, а не разъединять людей.

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