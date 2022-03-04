Кто такой Алан Бадоев – предполагаемый любовник Макса Барских

С 2009 года украинский кинорежиссер стал продюсировать молоденького на тот момент «фабриканта» и дружба, по слухам, переросла в нечто большее.

Украинский певец Макс Барских в Instagram назвал Россию «дырявой страной», что произвело эффект разорвавшейся бомбы.

После этого сразу несколько российских звезд напомнили исполнителю, кто на самом деле «дырявый». Свое мнение об украинском музыканте уже озвучили рэпер Тимати, назвавший Барских петушком, певица Слава и жена музыканта Стаса Михайлова — Инна.

Между тем, слухи о нетрадиционной ориентации Макса Барских ходят давно. В любовники ему приписывают украинского кинорежиссера Алана Бадоева, который сегодня рьяно высказывается в пользу Украины, не стесняясь в выражениях. Алан — бывший муж телеведущей Жанны Бадоевой. С ней он развелся в августе 2012 года.

За несколько лет до этого, в 2009 году, Алан Бадоев заприметил молодого Макса Барских, которому на тот момент было всего 19 лет и который только засветился на «Фабрике звезд – 2». По слухам, творческий союз быстро перерос в нечто большее. Так разрушилась семья Бадоева.

Надо сказать, что Алан Бадоев, которому сейчас 41 год, за свою карьеру снял уже более 250 видеоклипов. Особое внимание в последние годы он уделяет именно сотрудничеству с Максом Барских, который хоть сейчас и кричит из теплого домика, что ненавидит Россию, но все свое состояние и имя заработал именно в нашей стране. За выступление в России еще недавно он брал не менее 60 тысяч евро.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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