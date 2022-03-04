«Забыл, с чьей ложки жрал все эти годы?»: Тимати ответил на едкий выпад вмиг «переобувшегося» Макса Барских

Украинский певец заявил, что российским фанатам повезло, что он когда-то заезжал к ним с концертами.

Рэпер Тимати не смог оставить без внимания едкий выпад со стороны Макса Барских, который не так давно выступал в России с концертами, зарабатывая неплохие гонорары. Теперь же, судя по словам украинского певца, он считает, что его фанатам и видимо россиянам в целом, крупно повезло, что он когда-то заезжал к ним с гастролями.

«Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло, что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — заявил артист, намекнув на то, что своей популярностью он обязан вовсе не России.

Такой резкий выпад со стороны Макса Барских привлек внимание и рэпера Тимати. Музыкант напомнил украинскому певцу, что тот много лет зарабатывал на гастролях и концертах именно в нашей стране. А теперь почему-то в миг «переобулся», отвернувшись от своих поклонников.

«Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России?» — отметил Тимати, не став скрывать свое раздражение после слов Барских.

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