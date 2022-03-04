«Объяснение только одно»: стало известно, за что Урганта могли уволить с Первого канала

Ранее сообщалось, что шоу «Вечерний Ургант» временно убрали из сетки вещания.

С начала спецоперации на Украине в эфирной сетке Первого канала произошли некоторые изменения. Так, например, сообщалось, что показ шоу «Вечерний Ургант» и некоторых других развлекательных программ приостановлен временно.

Однако в Сети сразу предположили, что Ивана Урганта и вовсе уволили с Первого канала. Возможную причину таких действий озвучил Гоген Солнцев.

«Объяснение только одно: Иван со своими однотипными и не смешными шутками зрителям надоел. К нему на программу зачастую приглашали звезд не первой свежести и откровенных сбитых летчиков, чтобы над ними тупорыло потешаться», — заявил он «Собеседнику».

Напомним, специальная операция на Украине началась 24 февраля, через день после того, как Россия признала независимость ЛНР и ДНР.

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