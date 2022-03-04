«Рано или поздно увидимся»: Тимати ответил Потапу, который заступился за оскорбившего россиян Барских

4 марта украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (он же Потап) обратился через Instagram к рэперу Тимати. Муж Насти Каменских заступился за Макса Барских, который недавно критично высказался о России из-за спецоперации на Украине, и заявил, что больше не приедет выступать в нашу страну. Тимати, напомним, жестко ответил украинскому певцу на это заявление.

Потап в своем обращении спросил у российского рэпера, почему тот выбрал своей мишенью Макса, который явно «послабее и не такой накачанный». Продюсер пообещал, что когда напряженная ситуация закончится и все артисты получат возможность встретиться, он встанет рядом с Барских и не даст его в обиду.

Тимати не стал долго томить с ответом.

«Конечно, увидимся, Потап, — написал он в сториз. — Рано или поздно. Как раз давно не виделись. Удачи».

Добавим, что ранее Тимати указал Максу Барских на то, что тот основные доходы от своей музыкальной деятельности получил именно в России. Рэпер также попросил россиян удалить из плейлистов песни украинского исполнителя.

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