Новости шоу-бизнеса: Варшавер назвал зарплату Поргиной, Гузеева случайно нашла двойника, Задойнов стал отцом, а дочь Серова – мамой

В «Ленкоме» по-прежнему неспокойно. В череде бесконечных скандалов, Марк Варшавер решил озвучить зарплату Людмилы Поргиной. Выяснилось, что теперь актриса получает только половину от своего предыдущего заработка, а это 53 тысячи рублей в месяц. При этом худрука возмущает, что в последнее время вдова Караченцова говорит много неправды.

Лариса Гузеева случайно нашла своего двойника. Главная телесваха страны буквально потеряла дар речи, когда в студию «Давай поженимся!» вошла дама, которая как две капли воды была похожа на нее.

«Гляжусь в тебя, как в зеркало», — выдала ошарашенная Гузеева в эфире шоу.

Российские фигуристы устроили фурор на Олимпиаде в Пекине, выиграв золото в командном турнире. Но результат не устроил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он считает, что вместо Камилы Валиевой на лед в произвольной программе можно было выпустить Александру Трусову. Тогда, по мнению мужа Яны Рудковской, на одну олимпийскую чемпионку было бы больше.

«У Трусовой — уникальный контент. Мечтает прыгнуть на официальных стартах пять четверных. Титул в команднике придал бы Саше дополнительную уверенность. Она бы почувствовала этот лед, олимпийскую атмосферу — и раскрепостилась», — поразмышлял Плющенко.

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Звезда «Дома-2» Александр Задойнов стал отцом в третий раз. Малышку ему родила жена Ксения 8 февраля в одном из роддомов Сочи. Для Саши этот ребенок стал третьим – у него уже подрастают наследники от предыдущих отношений, а вот для 38-летней Ксении малышка стала первенцем.

Тем временем прибавление случилось в еще одной звездной семье. Дочь Александра Серова – Мишель во второй раз стала мамой. На этот раз артистка подарила мужу сына. Мальчика назвали Макар. Пара уже воспитывает дочь Мию, которой в сентябре исполнится два годика.

«08.02.22 — бесконечно счастливый день для нас с Ромой, так как мы стали родителями уже во второй раз, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар!» — написала Мишель в своем инстаграме.

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Ксения Собчак угодила в очередной скандал. На этот раз телезвезда начала выяснять отношения с Викторией Боней. В своей программе «Осторожно, Собчак!» блондинка нелицеприятно высказалась в адрес экс-участницы «Дома-2». Та, в свою очередь, вспомнила, как несколько лет назад Ксения просила у нее запрещенный «порошок». Собчак поспешила отшутиться, но, кажется, история найдет продолжение уже вне перепалки в Сети.

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