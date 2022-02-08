Плющенко объяснил, почему в произвольной программе нужно было выпускать Трусову вместо Валиевой

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, у его бывшей подопечной – уникальный контент.

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде в Пекине вполне можно было заменить в произвольной программе Камилу Валиеву на Александру Трусову. Одной олимпийской чемпионкой было больше.

«У Трусовой — уникальный контент. Мечтает прыгнуть на официальных стартах пять четверных. Титул в команднике придал бы Саше дополнительную уверенность. Она бы почувствовала этот лед, олимпийскую атмосферу — и раскрепостилась». Евгений Плющенко

В то же время Плющенко заметил, что заслуживала золото в командных соревнованиях и Анна Щербакова. В этом сезоне она была даже стабильнее Александры Трусовой. Кроме того, муж продюсера Яны Рудковской поберег бы пару Мишиной и Галлямова. Он считает, что в произвольной программе можно было попробовать Бойкову с Козловским, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россияне стали чемпионами в командных соревнованиях. Наша сборная с большим преимуществом победила всех конкурентов.

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