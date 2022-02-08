«Бесконечно счастливый день»: дочь Александра Серова вновь стала мамой

Дочь популярного исполнителя Александра Серова — Мишель Серова — и ее супруг вновь стали родителями.

У пары родился сын. Прекрасной новостью о пополнении в семействе Мишель Серова поделилась в микроблоге.

«08.02.22 — бесконечно счастливый день для нас с Ромой, так как мы стали родителями уже во второй раз, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!» — написала Мишель Серова.

Подписчики принялись поздравлять счастливых родителей с прибавлением в семье. Они желают малышу и его папе с мамой всего самого лучшего.

Напомним, у Мишель Серовой и ее мужа Романа есть еще и дочка. Малышке полтора года, она появилась на свет в сентябре 2020 года.

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