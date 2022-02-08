«Законным путем перевели на 50 процентов»: Варшавер озвучил новую зарплату Поргиной в «Ленкоме»

По словам директора с расширенными полномочиями, актриса в последние годы говорит много неправды.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro озвучил нынешнюю зарплату актрисы Людмилы Поргиной в «Ленкоме».

«Мы 13 лет выплачивали ее семье по 250 тысяч рублей пока был жив ее муж Николай Караченцов. Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически. Получает сейчас в месяц 53 тысячи рублей. Это только 50 процентов от того, что она зарабатывала раньше, когда получала сто тысяч». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, театр законным путем перевел Людмилу Поргину на 50 процентов от предыдущего заработка. «Она сама недавно написала заявление, согласившись с нашими условиями. Ложь ее в том, что она говорит: «Человек должен получать 150 тысяч рублей в театре». А за что такие деньги, если она не работает? Такие ее высказывания связаны с возрастом и, возможно, болезнью. Она забывает все доброе», — заявил Марк Варшавер.

Ранее мама певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна подколола на шоу «Звезды сошлись» Людмилу Поргину. Она возмутилась, почему актриса уже 20 лет практически не выходит на сцену, но продолжает получать хорошие деньги в «Ленкоме». Ей, врачу-стоматологу, никто не платит, если она не работает.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.