«Гляжусь в тебя, как в зеркало!»: на «Давай поженимся!» пришла копия Ларисы Гузеевой

Телесваха с первого взгляда заметила сходство гостьи с собой.

На программе «Давай поженимся!», вышедшей в эфир Первого канала накануне, произошла примечательная ситуация. В шоу пришла копия знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой.

Двойник «бесприданницы» советского кинематографа появился в студии вместе с невестой. Это девушка средних лет, которая пришла в качестве группы поддержки со своей подругой. Когда гостьи расположились в креслах, Лариса Гузеева первым делом задала вопрос не невесте, а своему двойнику.

«Вы понимаете, что вы на меня похожи, да? Вам говорил кто-нибудь?», — поинтересовалась Лариса Гузеева у гостьи.

«Да, я знаю, потому что мне сказал папа», — засмущалась девушка. И уточнила у звезды: «А вы заметили, да?». Телесваха призналась: «Гляжусь в тебя, как в зеркало!».

Это не первое явление двойников на проекте. Ранее мы рассказывали, как в праздничном выпуске «Давай поженимся!» на новогодних каникулах женихом стал турок из Стамбула, который оказался как две капли воды похож на Халита Эргенча из «Великолепного века»,

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