Собчак дерзко ответила Боне, которая обнародовала нелицеприятные факты о светской львице

Ксения Собчак в эфире авторского YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» посмеялась над Викторией Боней, которая рассказала своим подписчикам об эффекте, который на нее якобы оказывает некий кактус.

больше по теме Король устал: Киркоров заявил о желании уйти со сцены Филипп Киркоров не прочь вплотную заняться кинематографом.

По мнению светской львицы, чудо растения объясняется просто: оно содержит в себе вещества, запрещенные в России. Виктория Боня не стала молчать и записала в личном блоге видеообращение к ведущей, вспомнив давнюю историю.

Как рассказала Виктория, много лет назад ей якобы позвонила Ксения и попросила «беленького», сославшись на то, что в ее компании запрещенное вещество закончилось. Боня заметила, что история старая, и она никогда бы не стала вспоминать о ней, если бы Собчак не начала кидать камни в ее огород первая.

На этом история не закончилась, Боня получила ответку от Собчак.

«Фантазии Бони все красочней, скоро будет типа «когда последний раз виделись, это было во время оргии», — процитировал телеведущую «СтарХит».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!