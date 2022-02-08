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Собчак дерзко ответила Боне, которая обнародовала нелицеприятные факты о светской львице

Заклятые подруги развязали настоящую словесную битву в Сети.

Собчак дерзко ответила Боне, которая обнародовала нелицеприятные факты о светской львице
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Ксения Собчак в эфире авторского YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» посмеялась над Викторией Боней, которая рассказала своим подписчикам об эффекте, который на нее якобы оказывает некий кактус.

По мнению светской львицы, чудо растения объясняется просто: оно содержит в себе вещества, запрещенные в России. Виктория Боня не стала молчать и записала в личном блоге видеообращение к ведущей, вспомнив давнюю историю.

Как рассказала Виктория, много лет назад ей якобы позвонила Ксения и попросила «беленького», сославшись на то, что в ее компании запрещенное вещество закончилось. Боня заметила, что история старая, и она никогда бы не стала вспоминать о ней, если бы Собчак не начала кидать камни в ее огород первая.

Виктория Боня.
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/?hl=ru

На этом история не закончилась, Боня получила ответку от Собчак.

«Фантазии Бони все красочней, скоро будет типа «когда последний раз виделись, это было во время оргии», — процитировал телеведущую «СтарХит».

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