Александр Задойнов из «Дома-2» в третий раз стал отцом

Прекрасное событие произошло в семье бывших участников «Дома-2» из проекта «Спаси свою любовь» Александра и Ксении Задойновых.

Пара сообщила, что стала родителями очаровательной девочки. Долгожданная малышка появилась на свет сегодня, 8 февраля, в одном из роддомов города Сочи, где живут Саша и Ксения Задойновы.

«08.02.2022, в 7:55 на свет появилась моя доченька. Хоть у меня это уже третий раз, но каждый раз реву, как в первый раз. Какое же это счастье! Безумно благодарю свою супругу за наш счастливый подарок судьбы», — отметил Задойнов.

Радостной новостью экс-участники «Дома-2» поделились с подписчиками в Instagram.

Стоит отметить, что новорожденная девочка стала третьим ребенком для 37-летнего Александра Задойнова. У него есть две дочери от предыдущих отношений.

А вот для Ксении Задойновой, которой в апреле исполнится 38 лет, малышка стала первенцем. До рождения дочери Ксения Задойнова пережила несколько неудачных беременностей, которые завершились неблагополучно.

Сейчас же молодая мама чувствует себя невероятно счастливым человеком. Ведь, наконец-то, случилось то, к чему Ксения Задойнова так долго шла.

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