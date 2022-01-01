«Я обрел друзей»: Кирилл Туриченко расплакался, говоря о том, как «Маска» изменила его жизнь

Проект подарил молодому артисту шанс спеть с мэтрами, о дуэтах с которыми он не мог и мечтать.

Трогательная дружба Ламы и Носорога во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ привела к тому, что в новогодней версии программы они вернулись и спели дуэтом оперную партию.

Мало того, весной 2022-го у Юсифа Эйвазова (Лама) и Кирилла Туриченко (Носорог) пройдет совместный концертный тур, так что дуэт будет жить и за пределами шоу.

Звезды в студии «Новогодней Маски» не смогли сдержать эмоций после совместного выступления этих двоих артистов. Киркоров снял свою корону и объявил, что коронует вокальный дуэт. Валерия и другие артисты так же засыпали Носорога и Ламу хвалебными отзывами. Все это так сильно повлияло на Туриченко, что он не смог сдержать слез. Даже через огромную маску и изменяющие голос динамики было слышно, что он плакал, когда говорил ответное слово.

«Я хочу сказать огромное спасибо за этот год, который действительно изменил всю мою жизнь, — сказал Кирилл. — Я очень благодарен «Маске», зрителям, всем коллегам. Благодаря этому проекту, я обрел не просто какой-то шанс поменять в своей жизни все, я обрел друзей. У меня все кругом сейчас, потому что я понимаю, что, возможно, я эту маску одеваю в последний раз, и мне так грустно становится. Я искренне вам благодарен всем!» «Я даже никогда не мечтал, что я буду петь с такими великими людьми, правда. Я никогда не думал, что смогу спеть с Юсифом, и, тем более, что у меня будет с ним концерт. Я никогда не думал, что я, Филипп, спою с вами. Я никогда не думал, что спою с Ларисой Долиной. Я никогда не думал, что я буду дружить со всеми вами! Правда, вы талантливые, классные, открытые. И когда меня спросили, что для меня «Маска», я сказал, что это моя семья. И мне сегодня сложно с ней расставаться».

Трогательная речь Носорога пробила на слезы многих присутствующих в студии артистов и стала, пожалуй, самым эмоциональным моментом 5-часового эфира.

Напомним, с 2013 года Кирилл Туриченко поет в группе «Иванушки International», придя на место покинувшего коллектив Олега Яковлева. После участия во втором сезоне шоу «Маска» 38-летний артист раскрылся для России как самостоятельный и очень перспективный певец.

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