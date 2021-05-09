«Мы в Баку!»: Носорог и Лама из шоу «Маска» встретились в Азербайджане

Подружившиеся за время участия в проекте Кирилл Туриченко и Юсиф Эйвазов продолжают поддерживать теплые отношения.

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, участвовавший во втором сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ в костюме Носорога, накануне заинтриговал своих подписчиков, предложив угадать им, куда он летит.

Через несколько часов вокалист раскрыл интригу, показав видео в сторис. В кадре он встречается со своим другом, мужем Анны Нетребко Юсифом Эйвазовым. Тот сейчас находится в родном городе Баку, гостит у своих близких. Оба приятеля были искренне рады этой встрече. В кадре Кирилл и Юсиф весело смеются, приветствуя друг друга.

«Мы в Баку!» — прокричал Кирилл Туриченко.

В поездке Носорога сопровождает его девушка Дарья. Ее он отмечает во всех своих публикациях из Баку.

Напомним, муж оперной дивы Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов принимал участие в шоу «Маска» и занял второе место. За время, проведенное на проекте Юсиф, выступавший в костюме Ламы сдружился с Кириллом Туриченко – Носорогом.

Примечательно, что оба тогда не знали, кто есть кто. Лама очень переживал, когда Носорог покинул «Маску» в первом полуфинале и даже посвятил ему свое выступление.

Смотрите также: