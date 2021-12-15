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Стало известно, как выглядят новые костюмы «Новогодней Маски» на НТВ

Создатели шоу подготовили десять новых образов.

Стало известно, как выглядят новые костюмы «Новогодней Маски» на НТВ
Десять масок за один эфир! Вы готовы к такому? Фото: PR НТВ.

В канун Нового года, 31 декабря, телеканал НТВ покажет особое праздничное шоу — «Новогоднюю Маску». Зрители увидят десять абсолютно новых костюмов, специально разработанных для этого выпуска.

Кроме того, члены жюри в этот раз не только будут отгадывать личности участников, но и сами выйдут на сцену в ярких номерах.

«Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны. Понимаете? Я даже не могу понять, откуда и в какую сторону они смотрят, — говорит певица Валерия. — В «Новогодней Маске» все еще круче — за одну программу покажут и раскроют сразу десять новых масок. И не надо ждать несколько недель — вот это настоящий праздник».

«Мы не угадываем даже тех, кого хорошо знаем. Новые маски получились просто потрясающие, очень неожиданные, я приятно удивлен», — добавил Тимур Родригез.

Новогодний спецвыпуск станет самым длительным за всю историю шоу — более 5 часов эфира в новогоднюю ночь. Зрителей НТВ ждут незабываемые номера любимых участников первого и второго сезонов: Анатолий Цой в образе Льва, Лариса Долина в маске Оленя, Карина Кокс в костюме Волка, Стас Костюшкин вновь станет веселым Мороженным, а Ольга Бузова — Розовой Пантерой.

Вернутся также Юрий «Банан» Стоянов, «Пингвин» Азиза, Тимур «Заяц» Батрутдинов, Стас «Неваляшка» Пьеха, Ирина «Единорог» Дубцова, Марина «Солнце» Кравец, Кирилл «Носорог» Туриченко, Юлия «Змея» Паршута и другие замаскированные звезды.

Но зрителей, наверняка, больше интересует, какие новые маски появятся в новогоднем шоу.

Встречайте:

Ежик

Ежик
Ежик. Фото: PR НТВ.

Мандарин

Мандарин
Мандарин. Фото: PR НТВ.

Часы

Часы
Часы. Фото: PR НТВ.

Мишка-хоккеист

Мишка-хоккеист
Мишка-хоккеист. Фото: PR НТВ.

Льдинка

Льдинка
Льдинка. Фото: PR НТВ.

Новогодний заяц

Новогодний заяц
Новогодний заяц. Фото: PR НТВ.

Белый тигр

Белый тигр
Белый тигр. Фото: PR НТВ.

Новогодняя елка

Новогодняя елка
Новогодняя елка. Фото: PR НТВ.

Санта-Клаус

Санта Клаус
Санта Клаус. Фото: PR НТВ.

Елочная игрушка

Елочная игрушка
Елочная игрушка. Фото: PR НТВ.

Кстати, на создание этого костюма ушло более 800 новогодних шаров, что сделало его самой тяжелой маской. Общий вес составил 35 килограммов. Всего на костюмы ушло более миллиона жемчужных бусин, сотни тысяч кристаллов Сваровски и несколько килограмм сусального золота.

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